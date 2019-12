VERBANIA. Un’autopsia stabilirà le cause della morte della lupa

Sarà eseguita al Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino, il 13 gennaio, l’autopsia per capire come è morta la lupa trovata sulle alture di Ornavasso (VCO), nella bassa Ossola. La carcassa è in possesso della Polizia provinciale del VCO. “Si tratta di una giovane femmina di circa 6 mesi che ha riportato diverse lesioni; non ci sono segni evidenti di arma da fuoco per cui al momento non si può confermare un’azione di bracconaggio. Solamente un esame autoptico approfondito potrà dare prove certe sulla causa del decesso”, spiegano alla sede del Parco Nazionale della Val Grande a Vogogna (VCO). L’ipotesi che fosse stata abbattuta a colpi di fucile aveva scatenato polemiche sui social.

