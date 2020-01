VERBANIA. La Città ideale, la Regione finanzia il progetto

Un percorso di formazione per cittadini e amministratori under 35, o di prima nomina. E’ il progetto ‘La Città ideale’ del Comune di Verbania, che ha ottenuto 15 mila euro di finanziamento nell’ambito del bando della Regione Piemonte ‘Interventi per la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica del territorio’. Con un punteggio di 79 punti, il progetto si è classificato secondo nella graduatoria regionale, secondo solo a quello della Città Metropolitana di Torino, e coinvolge tutto il territorio, compresi giovani del resto del Piemonte.

