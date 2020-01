VERBANIA. Incidenti lavoro: istituito tavolo pernanente nel Vco

Un tavolo tecnico permanente che verifichi l’osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza in fabbriche, cantieri e tutti gli altri ambienti di lavoro. È la decisione presa nell’incontro di ieri in Prefettura, a Verbania, su richiesta dai sindacati dopo l’incidente mortale di Pallanzeno (VCO) costato la vita a Ivan Guizzardi, 26 anni, di Pieve Vergonte (VCO). Decisa anche la creazione di un fondo a sostegno delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro. Giorgio Gambarotto, direttore dello Spresal, il Servizio prevenzione salute negli ambienti di lavoro dell Asl Vco, ha ricordato che “nel 2019 sono stati effettuate 1.250 ispezioni, 75 delle quali al di fuori degli orari di lavoro. Gli incidenti sul lavoro sono calati in pochi anni da 585 a 100. Il 40 per cento dei quali gravi, con prognosi superiori ai 40 giorni. Le aziende controllate sono state 418, 118 dei quali cantieri edili”.

