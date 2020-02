VERBANIA. Esce di strada e finisce con l’auto nel lago Maggiore

L’auto sbanda e finisce nel lago Maggiore, ma la guidatrice riesce a salvarsi, uscendo dall’abitacolo da sola. La disavventura a lieto fine riguarda una donna svizzera di 33 anni che stava ritornando a casa dopo una festa in maschera. L’incidente a Cannobio (VCO), nel Verbano. La donna in una curva ha perso il controllo della vettura che, dopo un volo di 25 metri, è finita in acqua. Per sua fortuna l’auto si è adagiata di fianco vicino alla riva, dove l’acqua è alta solo 20 centimetri. E’ stata ricoverata in ospedale a Verbania: le ferite riportate sono di lieve entità. I carabinieri di Verbania l’hanno multata per guida in stato di ebbrezza.

