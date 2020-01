VERBANIA. Anziana intossicata dal monossido, è in ospedale

E’ ricoverata in ospedale un’anziana donna rimasta intossicata dal monossido di carbonio a Verbania. E’ successo nella sua abitazione, nella frazione di Trobaso. La donna soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita in ambulanza all’ospedale Castelli di Verbania: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Commenti