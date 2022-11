“Nel chiasso, nelle discussioni, c’è un po’ il fiorire delle nostre passioni, ma a volte c’è bisogno di fare silenzio”.

Aveva chiesto che si spegnessero i riflettori per non disturbare le indagini, don Aldo Borgia, parroco di Montanaro, durante il funerale di Giuseppina Arena, la cantastorie di via Togliatti assassinata il 12 ottobre scorso nel giorno del suo 52esimo compleanno con tre colpi di pistola in volto e ritrovata sotto uno dei cavalcavia dell’Alta Velocità ferroviaria Torino-Milano, a Pratoregio.

E così è stato.