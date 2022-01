Venti anni fa, il 22 Gennaio del 2002, moriva Pier Giorgio Perotto, fondatore di Finsa e inventore nel del primo computer desktop della storia, la “Programma 101” prodotta nel 1965 della Olivetti, chiamata “perottina” proprio in omaggio al suo inventore. Dotata di condizioni logiche, istruzioni di output, registri e possibilità di salvare dati e programmi su un supporto magnetico esterno, la P 101 ottenne il suo massimo successo negli USA: la NASA ne ordinò una ventina impiegati nel progetto per l’Apollo 11).

La figura di rilievo di Pier Giorgio Perotto e il suo nella storia dell’innovazione italiana e non solo, saranno ricordate dal figlio Pierpaolo, attuale ceo della Finsa, in un talk all’evento celebrativo “P 101 la macchina che ha cambiato il rapporto tra uomo e dati” che si svolgerà ad Ivrea il prossimo 4 Febbraio alle ore 17.15, in presenza presso Ivrea Visitor Centre, o in diretta streaming.

A partire dalla fase storica e industriale che permise la nascita della P101 e passando dalla sua esperienza diretta in Olivetti, Pierpaolo Perotto evocherà l’eredità di una tradizione che unendo tecnologia, innovazione e umanesimo offre una chiave di letture del tutto attuale per trasformare le sfide del digitale in opportunità per costruire servizi e prodotti centrati sui bisogni delle persone.

La Finsa attuale, dal 2014 divenuta una S.p.A., sviluppa oggi la propria strategia basandosi su questi principi e lavorando per aziende ed organizzazioni leader a livello nazionale e internazionale. Tra i principali clienti annovera ad esempio Poste Italiane, per la quale fornisce – tramite la piattaforma proprietaria App2check – un supporto nell’analisi di tutti i dati relativa alla Customer Experience sui diversi touchpoint al fine di attivare processi continui di miglioramento della qualità di tutti i servizi.

Commenti