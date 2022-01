Marinella Venegoni crescentinese “doc”, presenzierà a partire da martedì sera per la quarantesima volta al Festival di Sanremo in veste di critico musicale per il quotidiano La Stampa.

La carriera giornalistica di Venegoni inizia nel settembre del 1974 a Stampa Sera dove si è occupata di cronaca per alcuni mesi. Nella primavera del 1975 passa alla redazione centrale de La Stampa continuando ad occuparsi di cronaca bianca a livello nazionale, successivamente approda alla sezione spettacoli dove è rimasta in carica sino ad ora. Quando si parla di Sanremo tiene a [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.