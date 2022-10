Una 37enne di origini nigeriane è stata multata per 5mila euro e denunciata dalla polizia locale di Torino per commercio ambulante abusivo e per l’esercizio senza titolo autorizzativo della professione di farmacista, ricettazione e commercio di farmaci guasti e contraffatti.

La donna è stata fermata mentre vendeva nel mercato di Porta Palazzo spezie, cosmetici, bigiotteria e farmaci di provenienza illecita. Tra creme dermatologiche a base di cortisone, antibiotici e aspirine sono 141 le confezioni di farmaci poste sotto sequestro dagli agenti del Comando di Porta Palazzo.

