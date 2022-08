Andrea Bucci

Nata cinque anni fa dopo l’entrata in vigore della Legge sul caporalato, oggi la ricerca di volontari per la vendemmia è diventata un appuntamento fisso di fine estate. Da allora i comuni che compongono l’Unione della Serra (Albiano, Bollengo, Burolo e Chiaverano) invitano i cittadini interessati a prendere parte, gratuitamente, alla raccolta delle uve. Come? Mettendosi in contatto, attraverso gli uffici dei Comuni, con le aziende agricole e i proprietari dei vigneti.