Genitori e dirigenti della Virtus sono agguerritissimi, vogliono un campo e lo hanno urlato a gran voce nella commissione sport andata in scena martedì sera. Da parte dell’amministrazione è arrivata una “non risposta” o un semplicissimo “attacatevi al tram…”.

Dirigenti e genitori, però, non si fermeranno, sono disposti a portare palloni da calcio e squadre sotto il Municipio per far sentire la loro protesta. La squadra, nata nel 2019, non ha mai avuto una casa “fissa” ed è costretta a giocare a Ciriè.

“C’è un grande disagio per le partite, – spiega Massimo Moraglio, dirigente della [...]