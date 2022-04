Lui minoranza la fa da solo, per i fatti suoi. Pino Capogna è l’unico, tra i consiglieri che non siedono tra i banchi della maggioranza, a non aver firmato il documento scritto dall’opposizione sul caos legato alla Virtus.

Ma non è la prima volta, Capogna i comunicati di gruppo della minoranza, in questa legislatura, non li ha quasi mai firmati. Perché, dice lui, l’opposizione tanto per fare opposizione non la vuole fare.