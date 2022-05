Sono bollenti le chat dell’associazionismo locale dopo la decisione dell’amministrazione di nominare tre rappresentanti del mondo associativo all’interno del tavolo di lavoro della Fondazione via Maestra.

Il punto, in questo caso, non sono i nomi scelti, rispettabilissimi, ma il metodo: la scelta è stata fatta unilateralmente dall’amministrazione comunale. L’annuncio era stato dato, qualche settimana fa, dall’assessore che si occupa di associazioni, Gianpaolo Cerrini.