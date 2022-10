Venaria Reale avrà il nuovo ponte sul Ceronda: il vecchio “Castellamonte” sarà abbattuto e sostituito con un ponte nuovo che risponderà anche ai criteri di sicurezza idraulica.

Sono stati infatti erogati i 4 milioni di euro – per l’esattezza 3.967.000 – dalla Regione Piemonte alla Città metropolitana di Torino per la realizzazione del nuovo ponte sul Ceronda a Venaria Reale: il finanziamento va a completare la cifra di 9.500.000 euro che permetteranno la realizzazione per migliorare l’accessibilità alla Reggia di Venaria.

Un progetto molto atteso e che ha avuto una lunga gestazione con l’obiettivo di [...]