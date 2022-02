Martedì 1 febbraio, in serata, le forze dell’ordine hanno trovato il corpo senza vita di un 74enne, deceduto dentro le mura della sua abitazione, in via Paganini .

A dare l’allarme sono stati alcuni conoscenti che non vedevano l’uomo ormai da più di 3 settimane e non avevano avuto più sue notizie. Dopo la segnalazione, dunque, gli uomini della polizia locale sono intervenuti assieme al personale sanitario del 118 e ai vigili del fuoco, davanti a loro una terribile scena. Le forze dell’ordine, infatti, hanno trovato il cadavere dell’uomo disteso a terra ormai in stato di [...]