Vetri rotti, auto aperte, furti, e atti di microcriminalità.

Da tempo i visitatori della Mandria sono alle prese con una situazione simile.

Proprio per questo l’Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali, ha scelto di intervenire.

Da tempo, sono state rilevate situazioni problematiche relative alla sicurezza, che incidono negativamente sulla fruizione del Parco La Mandria.

Proprio per questo ha programmato di realizzare un sistema di videosorveglianza in aree di parcheggio a servizio e in disponibilità dell’area in oggetto, in particolare in prossimità dell’ingresso denominato “Ponte Verde” e nell’area interna presso l’ingresso denominato “Cascina Brero”.

Le nuove [...]