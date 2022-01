Tamponi gratis per tutti i bambini delle scuole primarie che dovranno rispettare la sorveglianza disposta dall’Asl To3 in caso di positività nel gruppo classe.

È questo l’accordo che è stato firmato tra il Comune di Venaria e l’Asm, l’Azienda Speciale Multiservizi, partecipata comunale che si occupa anche della gestione delle farmacie.

Alla base dell’accordo la possibilità, da parte di ogni singola classe, di concordare un orario con Asm dove portare il gruppo classe sottoposto al regime di sorveglianza ad effettuare il tampone.

“In qualità di responsabile della salute sul territorio, accolgo con estrema soddisfazione quanto le farmacie, sia comunali sia private, stanno facendo per questa pandemia. Sempre in prima linea, come tutti gli addetti della sanità, con un contributo puntuale e costante che è elemento fondamentale per combattere l’emergenza sanitaria. Con questa iniziativa vogliamo dare un contributo all’Asl To3 sotto pressione da mesi per l’acuirsi della pandemia, alle scuole che stanno affrontando la sfida della continuità didattica in presenza tra mille difficoltà ed infine consentire alle famiglie di poter aver un punto di verifica della salute dei loro figli in tempi rapidi e senza dover girare su tutto il territorio venariese e non», commenta il sindaco Giulivi.

Soddisfazione anche da parte di Mario Corrado, referente regionale di AssoFarm e direttore generale di Asm: “I provvedimenti regionali, concordati con AssoFarm e Federfarma, evidenziano il ruolo centrale delle farmacie nel contrasto al virus. Obiettivo di questa iniziativa è consentire, attraverso un rapido tracciamento delle eventuali nuove positività all’interno delle classi già oggetto di sorveglianza disposta dall’Asl, il proseguimento in sicurezza dell’attività scolastica”.

Commenti