Il recente successo del concerto “piano e voce” di Frida Bollani Magoni, nella Cappella di Sant’Uberto, alla Reggia di Venaria, è stata la dimostrazione di come la cultura possa essere davvero un volano per una città. Ma, soprattutto, di come la cultura possa diventare occasione di rilancio anche per le realtà periferiche.

L’evento rientrava nelle iniziative natalizie di Città di Venaria e Reggia e organizzato dalla Fondazione Via Maestra. Un evento che è stato anche il primo della nuova era dell’Ente che, da quando si è insediato il nuovo Cda, composto dal presidente Diego Donzella [...]