VENARIA. Storie (semiserie) di Commissari

Lunedì 9 novembre con la surroga e l’ingresso in Consiglio comunale dell’ex grillino Accorsi è caduta un’altra delle tante faziosità raccontate in campagna elettorale dal sindaco Giulivi e dai suoi. Infatti l’aspirante sindaco aveva insistito non poco sul tema dei 3 commissariamenti consecutivi: “Basta con la vecchia politica già vista e rivista che nulla ci ha portato se non commissariamenti consecutivi…3 commissariamenti consecutivi non hanno insegnato nulla a queste persone ed il rischio di ritrovarsi col quarto consecutivo è dietro l’angolo…dopo 3 commissariamenti consecutivi, davvero avete voglia di riaffidare la città ai soliti notabili che hanno ridotto Venaria così”.

Ad ogni intervento, ad ogni post la stessa incessante litania, omettendo il particolare che tra le sue fila, più che negli avversari, c’era uno dei “notabili” e artefici (non da solo e non interessano in questa sede le ragioni) della débâcle pentastellata, che ha portato al commissariamento Ferraris, cioè l’ex presidente del Consiglio comunale eletto con il Movimento 5 Stelle, oggi neo consigliere della lista del sindaco “Venaria riparte”.

Non solo, quella dei 3 commissariamenti è una grande bufala. E vediamo perché.

Tecnicamente per 3 volte un commissario prefettizio è sbarcato a Venaria in supplenza del sindaco ma, se si vuol essere onesti intellettualmente, bisogna spiegare cosa è successo, perché ogni volta diverse sono state le circostanze.

Ad esempio, nel primo caso si tratta di una falsa ricostruzione. Pollari arrivò a fine consigliatura. Sul finire, era il 22 marzo 2010, a seguito delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri, il mandato venne interrotto. Ma il 3 aprile si votata. Nominare il Commissario era quindi un atto dovuto per legge e lo stesso vi rimase per soli 15 giorni. In questo caso è scorretto parlare di commissariamento.

Nel secondo caso, forse ci può stare, ma dobbiamo ricordare che Catania si dimise a settembre 2014, mancavano 6 mesi alla fine del mandato. La Consigliatura era ormai politicamente finita. Come da consuetudine, in qualunque elezione comunale o nazionale, negli ultimi 6 mesi si entra già in campagna elettorale.

Nel terzo caso, possiamo parlare di commissariamento non solo tecnico ma anche politico. Falcone si dimise il 25 giugno 2019, quasi un anno prima dal voto (che sarebbe stato a maggio 2020, se non fosse slittato per l’emergenza Codiv) ma erano già diversi mesi che non si riusciva a convocare il Consiglio comunale. Un anno prima erano iniziati i dissidi e le divergenze in maggioranza (Accorsi ne sa qualcosa) e già a gennaio 2019 si parlava di possibili dimissioni.

Invece si è preferito costruire una narrazione farlcocca, con superficialità e mistificazione raccontare la favola dei 3 commissariamenti consecutivi. Mentre, ogni Amministrazione andrebbe valutata per ciò che ha/non ha fatto, indipendentemente se è riuscita a portare a termine il mandato.

Il quarto commissariamento è dietro l’angolo per tutti. Non c’è nessuna Amministrazione al riparo dal rischio. La storia ci mostra come in tutta la penisola siano implose maggioranze composte da partiti diversi o monocolore come i 5 Stelle.

Non riconoscerlo è fare propaganda.

