Pare che sia Diego Mannarelli, commissario dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, a decidere chi può andare o non può andare agli eventi pubblici della Città.

Almeno così si legge in una delle mail in cui la Presidenza del Consiglio di Venaria spiegava come l’unico riferimento dell’Anc fosse proprio Mannarelli.

E Mannarelli non è un personaggio qualunque, prima carabiniere di lungo corso, anche a Venaria, dopo la pensione ha iniziato la sua avventura politica. Eh già qui, per uno che dovrebbe stare a capo di un’associazione apolitica, come l’Anc, qualche dubbio viene.

Il suo faccione, infatti, compare sul sito [...]