Fausto Marcelli, 73 anni, non è solo sceso in piazza giovedì sera per dire “No alla Guerra”. No, lui i profughi ucraini che scappano dalle bombe russe è pronto ad accoglierli a casa sua, a Venaria.

È questa la storia di uno dei tanti cittadini piemontesi che ha risposto presente di fronte alla ricognizione lanciata su tutto il territorio per verificare la disponibilità di famiglie o singoli ad accogliere temporaneamente nuclei famigliari provenienti dell’Ucraina, composti in gran parte da donne (mamme, nonne, e zie) con figli anche minori al seguito, in fuga dalle zone di [...]