Soldi freschi per il Teatro della Concordia di Venaria. Nelle scorse settimane, infatti, ha vinto sia il bando “Fus”, il “Fondo Unico per lo spettacolo”, indetto dal Ministero dei Beni Culturali e che dà la possibilità di ricevere fondi per le attività per il 2021. Sia l’ExtraFus, soldi a supporto delle attività culturali colpite dal Covid-19.

Ma di cosa si tratta? Il “Fondo Unico per lo spettacolo” è il più importante bando nazionale legato allo Spettacolo dal Vivo che sostiene le attività di produzione e programmazione negli ambiti della musica, del teatro, della danza, del circo e dello spettacolo viaggiante.

“L’aver vinto il Fus è motivo multiplo di orgoglio per noi – sottolinea Mirco Repetto, direttore artistico del Concordia – Il progetto di programmazione presentato dalla Fondazione via Maestra ha avuto il punteggio più alto a livello nazionale tra coloro che hanno presentato domanda nell’ambito del teatro. Un teatro che, come più volte sottolineato, sta compiendo un salto di qualità, con una programmazione a 360 gradi, multidisciplinare e con una apertura internazionale che vorremmo ampliare nei prossimi anni. La vittoria di questo bando è un successo che sottolinea ancora una volta il ruolo importante che il Concordia ha raggiunto in Venaria e in tutta la Regione Piemonte. Ora è tempo di pensare alla programmazione per il 2021-2022, che partirà già a settembre con importanti spettacoli. Sperando che il Covid non ci giochi brutti scherzi”.

Soddisfatti per questo importante risultato sia Diego Donzella, presidente di Fondazione Via Maestra, sia il sindaco Fabio Giulivi.

“Un risultato importante. Uno stimolo in più per proseguire nel lavoro e per raccogliere nuove sfide. Complimenti alla squadra di Fondazione”, sottolinea Donzella.

“Grazie al lavoro di Fondazione, del presidente Donzella, del direttore Corrado, del direttore artistico Repetto e di tutta la struttura, Venaria ha ottenuto un importante sovvenzionamento da parte del Ministero. E questo rappresenta non solo un prezioso sostegno economico ma soprattutto una nuova carica di fiducia in un momento ancora così difficile per il comparto della cultura e degli eventi. Venaria, come Città, continuerà a puntare molto sulla sua Fondazione culturale e sulle sue eccellenze. Ovvero il teatro e la biblioteca civica Tancredi Milone”, precisa il sindaco.

