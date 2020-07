VENARIA. Socialisti e Italia Viva sostengono Schillaci.

Il termine bicicletta, a livello politico, a volte viene usato per indicare l’unione di due partiti, di storia differente, che uniscono le forze in una determinata circostanza.

A Venaria, alle imminenti amministrative, la useranno il Partito Socialista Italiano e Italia Viva. Sì, avete capito bene: da una parte il “Garofano Rosso”, dall’altra il nascente partito di Matteo Renzi.

“Unire le forze per fare un grande risultato e aiutare ancora di più la candidatura a sindaco di Rossana Schillaci”, tiene a rimarcare Valter D’Apice, segretario cittadino del Psi.

E la lista – avallata anche dal coordinatore di IV per la provincia di Torino, Roberto Gentile, è pressoché pronta: “Saremo in 24, con donne e uomini con alte capacità e professionalità. Giovani di belle speranze che hanno voglia di fare tanto per la nostra Venaria. Ci sarà il giusto mix tra esperienza e freschezza. Vogliamo essere una bellissima sorpresa della prossima tornata elettorale”.

L’apporto di Italia Viva nella Reale porterà alla candidatura di sei persone. “Tutto sarà più chiaro dopo le vacanze estive, quando presenteremo la lista alla cittadinanza. Adesso saranno settimane molto calde, visto che dovremo adempiere a tutti gli aspetti burocratici che porteranno alla certezza di essere presenti alle amministrative di settembre. Mai come quest’anno ci saranno tanti documenti da presentare. E i giorni sono davvero pochi”.

Ma chi sarà sicuramente della partita? “Ci sarò sicuramente io. E poi Antonio Tinozzi, Antonio Terrameo, Fabiana Buffo, Pamela D’Amore, Giuseppe Luppino, Simone Palazzo”, conclude D’Apice, lasciando ancora un velo di mistero sul resto delle componenti.

Cla.Mar.

