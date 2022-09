Nel bel mezzo della conferenza stampa per la presentazione di Elena Maccanti il primo cittadino ci ha tenuto a chiarire un equivoco che, ormai, prosegue da tempo.

Giulivi è civico o no?

Lui dice di si, non si riconosce in nessun partito, ma allo stesso tempo racconta di essere pronto a spendersi per il centrodestra in vista delle elezioni del 25 settembre.

Sulla scheda elettorale, però, non si potrà votare “centrodestra”.

Chi andrà alle urne dovrà e sosterrà lo schieramento guidato da Giorgia Meloni si troverà infatti a scegliere tra: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Quindi, va [...]