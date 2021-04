VENARIA. Si apre una voragine in via Canale, disagi per il traffico

VENARIA. Si apre una voragine in via Canale, disagi per il traffico. Caos e disagi sono in previsione nella zona di via Canale dopo la voragine che si è aperta all’improvviso in strada nella giornata di mercoledì, quasi all’altezza del ponte di via Tripoli. E così, dopo che la [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti