Due settimane fa avevamo parlato (a proposito della vicenda dei tamponi) della comunicazione, come chiamarla?, ornamentale del Sindaco, Fabio Giulivi.

Se quella del primo cittadino, però, è una comunicazione che serve ad “abbellire” e raccontare il lavoro dell’amministrazione c’è una comunicazione che deve essere data per legge e riguarda il Comune ma anche le Partecipate, le aziende controllate al 100% dal pubblico. Una comunicazione che, a dire il vero, zoppica parecchio e, in certi casi, non esiste proprio contravvenendo agli obblighi di legge.

Si parla, per essere chiari, della così detta “Trasparenza amministrativa” che, [...]