Sul tema dei post scuola Raffaele Trudu, Consigliere del Partito Democratico, ha preso il programma elettorale del centrodestra e lo ha messo, così, pari pari, nel suo emendamento al Dup.

Insomma, una cosa fin troppo banale: come fa la maggioranza a non approvare una proposta scritta nero su bianco sul programma elettorale di Giulivi?

Un calcolo che, però, si è rivelato errato: la maggioranza, infatti, ha deciso di bocciare la proposta.

In pratica Giulivi e Co si sono accorti di non essere d’accordo con sè stessi.

Le cose che avevano scritto nel programma in [...]