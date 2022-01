Taglia l’erba e copre le buche ma non chiedetegli di avere un progetto di Città, no, quello il Sindaco Giulivi non ce l’ha. Parla così la capogruppo del Partito Democratico, Rossana Schillaci. La visione, a Giulivi manca la visione, oppure il “quid” come diceva una volta Berlusconi in riferimento ad Angelino Alfano.

Insomma ad un anno e mezzo dalle elezioni, spiega Schillaci, non si è capita ancora l’idea di città del primo cittadino.

Evidentemente, tra una chiacchierata e l’altra con il capogruppo Palmieri, per convincerlo a passare alla fede pro vax, Giulivi non [...]