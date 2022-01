Parla venariese il gruppo di maggioranza in Città Metropolitana. La lista “Città di Città”, infatti, che fa riferimento al centrosinistra metropolitano, ha deciso di puntare tutto su Rossana Schillaci. La capogruppo dem in consiglio comunale a Venaria – già assessore ai tempi di Catania, con quattro anni da capogruppo all’opposizione durante l’era Falcone e ora al primo anno abbondante, sempre in opposizione, nell’era Giulivi – d’ora in poi sarà capogruppo anche nell’emiciclo di piazza Castello a Torino, dove mercoledì si è tenuta la prima seduta dell’era Lo Russo.

