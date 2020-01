VENARIA. Sanità: Venaria, il nuovo polo sarà attivo da febbraio

Si avvia al completamento il nuovo Polo sanitario di Venaria. Oggi inizia lo spostamento del consultorio, mentre fra martedì e mercoledì tocca all’attività vaccinale, tutti servizi che saranno attivi nel nuovo Polo da lunedì 3 febbraio. Lo stesso giorno ci sarà lo spostamento della Psicologia dell’età evolutiva, nuovamente attiva dal giorno successivo. Il Punto di primo intervento (Ppi) sarà già operativo da sabato 1° febbraio, e tutti i pazienti saranno trasferiti dal vecchio ospedale, per cui sarà attivato il nuovo reparto di Medicina e Lungodegenza. Ancora il 3 febbraio entreranno in funzione la Radiologia, l’attività antalgica, il Cas e il day hospital medico, il 10 toccherà all’endoscopia digestiva, il 12 alla Guardia medica. L’ultimo tassello sarà la Tac, operativa dal 24 febbraio. “Siamo soddisfatti – afferma il direttore generale dell’Asl To3, Flavio Boraso – di aver rispettato i tempi previsti, in modo da dotare i cittadini di un nuovo Polo sanitario all’avanguardia. Continua il lavoro tra la Regione e Comuni per l’attivazione di un servizio di trasporto pubblico: confidiamo che in tempi brevi si arrivi a una soluzione”.

