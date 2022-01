Torna l’iniziativa “Venaria aiuta Venaria”, organizzata dall’assessorato alle Politiche Sociali della Reale.

Visto l’aumento dei contagi, Palazzo Civico ha deciso di lanciare nuovamente l’appello alle associazioni presenti sul territorio e alle Caritas parrocchiali con l’obiettivo di dare la propria disponibilità a fornire un aiuto alle persone in difficoltà, a quelle sole, alle famiglie in isolamento fiduciario o in quarantena.

I volontari saranno chiamati a dare supporto nella consegna della spesa, dei medicinali, nell’accompagnamento di animali domestici, o di altre piccole commissioni.

Le associazioni e le Caritas che vorranno partecipare dovranno compilare il modulo predisposto e [...]