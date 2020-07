VENARIA. Riapre il punto di primo intervento

Il Punto di primo intervento (Ppi) del Polo Sanitario di Venaria riapre dopo la temporanea chiusura dovuta all’emergenza Covid, che ha richiesto una riorganizzazione dei servizi e delle risorse disponibili. Il Ppi riprenderà gradualmente la normale attività nelle prossime settimane: da lunedì 13 luglio sarà in funzione h 12, tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20, mentre da lunedì 31 agosto tornerà ad essere operativo h 24.

“Anche se la fase acuta è passata, l’emergenza Covid richiede ancora vigilanza e attenzione e dunque è necessaria un’organizzazione dei servizi e del personale differente rispetto all’attività ordinaria – spiega il Direttore Generale dell’Asl To3, Flavio Boraso -. Tuttavia il nostro sforzo è di ripristinare progressivamente tutti i servizi che sono stati sospesi o ridotti nei mesi scorsi”.

A Druento, intanto, inizia a essere riattivato per un giorno a settimana il punto prelievi. Fino alla durata dell’emergenza Covid sarà in funzione ogni mercoledì, dalle 8,15 alle 10,15, presso la sede di Continuità assistenziale, adiacente al Poliambulatorio (che continua a ospitare l’unità Usca). Si parte mercoledì 15 luglio: il servizio non sarà ad accesso diretto ma occorrerà prenotarsi presso la Farmacia comunale di Druento.

