Un aiuto concreto alle persone in difficoltà. Con questo obiettivo, il Comune di Venaria ha nuovamente indetto il bando 2022, per il primo semestre, per un contributo una tantum per il pagamento delle bollette di luce e gas non pagate, scadute o in prossimità di scadenza.

Per le bollette elettriche, il contributo riguarderà solo il consumo elettrico e non eventuali quote di canone Rai che verranno scomputate dagli importi concessi. Devono essere presentate fatture e bollettini muniti di codice a barre.

Possono presentare domanda i cittadini: residenti nel Comune di Venaria Reale da [...]