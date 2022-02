Il concorso del Lotto di giovedì 17 febbraio ha premiato Venaria Reale, in provincia di Torino: un fortunato giocatore ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna con opzione LottoPiù sulla ruota piemontese, portandosi a casa un premio da 216.600 euro, che si piazza nella Top 5 delle vincite più alte dell’anno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 146 milioni da inizio anno.