VENARIA REALE. E’ un programma sempre più ricco quello del “Venaria Viva Estate”, organizzato dall’Amministrazione Comunale, dall’Assessorato alla Cultura, da Fondazione Via Maestra, dalla Biblioteca Civica “Tancredi Milone”, dalla Factory, dell’Ente Parco La Mandria e con la preziosa collaborazione della Pro Loco di Altessano e Venaria, Ascom e Confesercenti per allietare le serate estive dei venariesi.

Quest’oggi, martedì 13 luglio, due appuntamenti: per tutto il giorno, manifestazione “Puliamo la tua piazza”, in piazza Vittorio. Alle 21.30 in Reggia (ingresso a pagamento, info www.lavenaria.it), spettacolo teatrale “Il teatro tra parentesi. Le mie storie per questo tempo”, nel cortile delle Carrozze.

Mercoledì 14, alle 17, “A piedi nudi nel parco”: letture nei parchi della città a cura della Biblioteca Civica. Quest’oggi il parco sarà il Rigola di via Amati. Alle 21.30, nell’Arena Spettacoli nel cortile della scuola De Amicis (con ingresso da piazza Martiri della Libertà), “Let’s Beat”, spettacolo musicale omaggio ai Beatles. Giovedì 15, alle 21.30, nel Cortile delle Carrozze, alla Reggia di Venaria, concerto di musica sinfonica “Enigma”, direttore Felix Mildenberger (Ingresso a pagamento. Info e prenotazioni: www.lavenaria.it).

Venerdì 16, per tutto il giorno, evento sportivo a cura del Sentiero Selvaggio, nel campo di tiro con l’arco di via Cavallo. Nello stesso giorno, tre eventi in Reggia: alle 18.30, concerto di musica classica “Regnava nel silenzio”, nella Cascina Medici del Vascello; alle 19.30 lo spettacolo di danza “Garden”, nel Giardino delle rose; alle 20 lo spettacolo teatrale “Ovidio e altre storia. Le lacrime di Mirra”, nei Resti del Tempio di Diana (Ingresso a pagamento. Info e prenotazioni: www.lavenaria.it). Sabato 17, altri tre spettacoli in Reggia (Ingresso a pagamento. Info e prenotazioni: www.lavenaria.it): alle 18.30, concerto di musica classica “Serenata”, nel Giardino delle Rose; alle 19.30 lo spettacolo di danza “Garden”, nel Giardino delle rose; alle 20 lo spettacolo teatrale “Ovidio e altre storia. Le lacrime di Mirra”, nei Resti del Tempio di Diana.

Lunedì 19, spettacolo musicale “Night Crooners”, nell’Arena Spettacoli nel cortile della scuola De Amicis (con ingresso da piazza Martiri della Libertà). Martedì 20, concerto del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Venaria, sempre nell’Arena Spettacoli. In Reggia, invece, nel Cortile delle Carrozze, alle 21.30, spettacolo teatrale “Amici fragili: storia di un incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De Andrè” (Ingresso a pagamento. Info e prenotazioni: www.lavenaria.it).

