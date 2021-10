VENARIA REALE. Nasce la linea “86/“ di Gtt. Servirà gli studenti di Venaria, Savonera e Druento che dovranno raggiungere l’Itas Dalmasso di Pianezza senza dover più perdere la prima ora di lezione a causa dei ripetuti cambi di linea.

Il capolinea è in via Di Vittorio, prima di via Buozzi. Le fermate verso Pianezza saranno le seguenti: via San Marchese, viale Roma, corso Garibaldi, via Iseppon, corso Papa Giovanni XXIII, corso Macchiavelli, corso Puccini, via Petrarca, via Torino-Druento (Savonera), via [...]



