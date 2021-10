VENARIA REALE. Nella città della Reggia ci sono quattro beni che nel corso degli anni sono stati confiscati alle mafie e sono stati acquistati dalla Città tramite l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità.

Beni che si trovano in via Amati, in via Toscanini, in piazza Cavour e in via XI Febbraio. Ora Palazzo Civico ha indetto un avviso pubblico per l’individuazione di enti ed associazioni del privato sociale che vogliano gestire questi beni con fini che potranno essere scelti tra questi ambiti: Sociale, Salute [...]



