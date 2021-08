Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VENARIA REALE. Sono state approvate dall’Amministrazione comunale le tariffe Tari 2021. Le agevolazioni sono rivolte alle utenze domestiche che versino in condizioni di disagio economico e sociale e alle utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti di contenimento del Covid-19 hanno svolto l’attività in modo ridotto con conseguente minor produzione di rifiuti.