VENARIA REALE. Hanno tra i 12 e i 13 anni i ragazzini, maschi e femmine, che una sera di qualche settimana fa, attorno alle 23, sono scesi nel parcheggio sotterraneo di piazza Pettiti e hanno deciso di svuotare, per noia o per scherzo, ben sei estintori.

Dopo una breve indagine, e grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza presente anche nel parcheggio di via Juvarra, la polizia municipale di Venaria è riuscita a identificarne cinque. I giovani sono stati convocati nel comando di via Sciesa per un confronto con il comandante Alberto Pizzocaro e il [...]