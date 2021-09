Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VENARIA REALE. Non si placa lo sdegno, nella Reale, per il vile atto vandalico al monumento dell’Anpi di largo Garibaldi, dove ignoti, una settimana fa, hanno inciso con un oggetto appuntito una svastica, sul retro del monumento stesso.

L’Anpi provinciale, in una nota, ha ringraziato il sindaco Fabio Giulivi e il presidente dell’Anpi per le denunce alle forze dell’ordine delle ore successive al fatto: “Ringraziamo il sindaco per aver rapidamente provveduto a [...]



