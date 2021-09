Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VENARIA REALE. In occasione del decimo anniversario della morte dei partigiani venariesi Nevio Fabbris e Lino Cappello, l’Anpi di Venaria ha organizzato l’evento “Schegge di memoria: le parole e il ricordo di Nevio e Lino”, a cura di Riccardo Ritiri e Teresa Moriondo, che si terrà venerdì 10, alle 18, nella sede Anpi di via Cavallo 32. L’ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria al 333-4837826. Per accedere è richiesto il Green Pass.

