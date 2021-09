Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VENARIA REALE.L’appuntamento è fissato per il prossimo 2 ottobre. Sarà un sabato mattina: dalle 9 alle 11, e forse anche qualche minuto in più. Quel giorno, dopo un lunghissimo periodo coinciso con la pandemia, l’associazione Fand di Venaria, che ha sede in via Sauro 35 e che si occupa di prevenzione in ambito diabete, tornerà a riaprire al pubblico.