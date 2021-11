VENARIA REALE – E’ un classico di ogni anno. No, non parliamo delle celebrazioni di Halloween, tanto care ai più giovani, bensì di un atto deprecabile e sacrilego come quello del furto di fiori al cimitero.

A Venaria è nuovamente accaduto. Fiori rubati da loculi o tombe. E persino pupazzetti, lasciati da amici e familiari sulle tombe o loculi di defunti di pochissimi anni o adolescenti.