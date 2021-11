VENARIA REALE. Mercoledì 10 novembre si è tenuto l’evento live “Ricostruire. Per una scuola incentrata sulla persona”, il primo dei 3 incontri per dialogare intorno alle sfide educative nella scuola che cambia e su come sia possibile accogliere la responsabilità collettiva di agire in una direzione evolutiva. Ospite e relatore Marco Rossi Doria Presidente di Impresa sociale con i bambini in qualità di relatore, moderato da Alessandro Brescia, il responsabile del progetto Labs To Learn.

Il progetto Labs to Learn nasce dalla necessità di sviluppare la competenza di “imparare ad imparare”, affinché [...]