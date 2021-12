VENARIA REALE. In occasione della realizzazione della quinta edizione del calendario Profumo di vita #neldirittodelbambino, realizzato per il 2022 nell’incantevole cornice barocca della Reggia, La Venaria Reale presenta la mostra “Profumo di Vita”, un’installazione multisensoriale che coinvolge il visitatore in un percorso fatto di immagini, profumi e melodie.

Il progetto artistico-sociale Profumo di Vita nasce nel 2017 dalla collaborazione tra l’Associazione Legal@rte, costituita da un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato, e la fotografa torinese Elena Givone, per creare un momento di riflessione e approfondimento sul fenomeno sommerso della “violenza assistita” dai minori, al fine di conoscerne le conseguenze fisiche e psicologiche nei bambini, spesso spettatori obbligati di manifestazioni di violenza tra adulti.

Gli scatti realizzati nella Reggia per il calendario 2022 accompagnano l’installazione Profumo di Vita, visitabile al II piano delle Sale delle Arti fino al 9 gennaio 2022. La mostra, a cura di Roberta Di Chiara, si propone di guidare il visitatore all’interno di uno speciale percorso multisensoriale “empatico”, nel quale le immagini e le note del musicista Stefano Cannone abbracciano le note olfattive della fragranza realizzata da Diletta Tonatto, dell’omonima Maison torinese.

Parte integrante del progetto espositivo “Profumo di Vita” è il cortometraggio “Il Silenzio del Dolore”, presentato al 36° Torino Film Festival. Un QR Code permette di visionare il racconto interpretato dall’attrice Elena Ruzza che ne ha curato la regia con Matteo Cantamessa. Tratto da un testo autobiografico della poliziotta e psicoterapeuta Katia Ferraguzzi, il video pone il visitatore di fronte a una realtà spesso invisibile, quella di minori vittime di violenza assistita.

La mostra “Profumo di Vita” è visitabile presso il II piano delle Sale delle Arti fino al 9 gennaio 2022 ed è compresa nel percorso di visita della Reggia. In ottemperanza ai vincoli imposti dal Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, è necessario esibire Certificazione Ver de COVID-19 (Green Pass o certificazioni equivalenti).

