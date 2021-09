Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VENARIA REALE. Sono stati installati i cartelli che indicheranno le zone di Venaria dove sarà attiva la Ztl nel centro storico della Reale, in via sperimentale per un mese e fino al prossimo 1 ottobre.

Come già annunciato nello scorso numero, l’ingresso sarà solo più concesso ai residenti e agli aventi diritto, che dovranno registrare le targhe dei mezzi tramite il sito internet comunale www.comune.venariareale.to.it.