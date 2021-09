Ascolta l'Audio Dell'Articolo

“Pizza Festival”, il piu importante circuito nazionale all’aperto, dove protagonista assoluta è la pizza, sarà a Venaria in provincia di Torino da venerdi 24 a domenica 26 settembre 2021 (venerdì dalle 18 alle 24 – sabato e domenica dalle 12 alle 24) con ingresso gratuito. L’appuntamento in piazza De Gasperi.

L’originale Pizza Festival di Venaria Reale sarà una vera e propria festa della pizza preparate in tutti i suoi gusti e versioni, dalla classica napoletana, alla pugliese, alla piu sottile Toscana, alla focaccia ligure. Otto forni, sempre accesi, 24 pizzaiuoli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze, negli stand predisposti in Piazza De Gasperi, da mezzogiorno alla sera, senza interruzione, portando in piazza la bontà e la genuinità della pizza.In campo l’eccellenza della tradizione dell’arte della pizza, realizzata con i migliori prodotti, i piu sani e gustosi, per offrire il sapore autentico del più italiano tra prodotti culinari.

La Pizza oramai simbolo della semplicità ma anche della italianità e uno degli alimenti che rappresenta maggiormente in tutto il mondo il nostro paese, e mangiata e apprezzata da qualunque popolo, ed il suo consumo ogni anno e in continua crescita.

La Pizza verrà fatta solo con prodotti d’eccellenza come la farina del “Molino Scoppettuolo”, il pomodoro de “La Torrente” e la mozzarella “Latticini Orchidea”. Nell’ambito della manifestazione ci sara uno stand dedicato alla birra italiana e dei truck Food con prodotti “Amici della Pizza” come pizza fritta, sfogliatelle e panzerotti e operatori food con arrosticini e grigliate (per chi non gradisse la pizza).

L’evento si svolge nel rispetto delle normative regionali per prevenire la diffusione di Covid-19.

