Domenica 19 settembre, l’amministrazione comunale ha voluto incontrare le coppie che avevano festeggiato il 50 anniversario di matrimonio nel 2019. Purtroppo, il temporale che si è abbattuto sulla città intorno alle 7 del mattino ha impedito lo svolgimento della cerimonia all’aperto, in piazza della Libertà. Così, in sala consiliare, è stato necessario indossare le mascherine anche per le foto ricordo. A partire da giovedì 30 settembre, a partire dalle 9, potranno essere ritirate le fotografie allo sportello dell’Urp.

I premiati

Attilio Conte e Carla Gallo, Luigi Di Nuzzo e Annamaria Guadalupi, Leonardo Giagoni e Santina Favarò, Giuseppe Merlino e Vincenzo Russello, Angusti Renzo e Zanaga Maria Annunziata, Giovanni Antoniazzi e Giannina Tessarin, Vincenzo Aragona e Neobordina Maio, Armando Baldin e Fracassi Rita, Giuseppe Antonio Bannino e Angela Mecca, Florindo Bardella e Armida Siviero, Edgardo Bellagamba e Graziella Nucci, Gaspare Bonomo e Maria Teresa Caranzina, Franco Brino e Vincenza Giuliani, Benedetto Calcagni e Novenia Pellizzari, Antonio Carlesso e Sinatra Maria, Filippo Catalano e Giuseppa Aliquò, Vincenzo Cavaliere e Rita Sgherzi, Antonio Ciano e Primarosa Signorotto, Francesco Colloca e Angela De Pinto, Gino Da Rold e Paola Pozzato, Antonio De Laurentis e Adele Montuori, Antonino Di Marco e Natalina Marcon, Silvano Di Vita e Maria Celeste Baraldo, Vincenzo Diboli e Liliana Cordaro, Franco Finotelli e Teresa Zanotti, Carmine Gallo e Angelina Rocca, Salvatore Gruttadauria e Nunzia Capici, Cosimo Laurenzano Filomena Murlo, Giovanni Leone, Anna Andriulo, Salvatore Lorigia e Teresa Capomacchia, Ezio Lorini e Lidia Villaschi, Santo Mantoan e Carmela Pellegrino, Donato Marchetti e Rosangela Pavanello, Carmelo Micalizzi e Maria Gatto, Santo Miccichè e Anna Maria Zurro, Sergio Mitton e Giselda Barone, Bruno Nardi e Savina Ferreri, Maria Teresa Mattiello e Franco Nerri, Antonio Pezzano e Grazia Pedone, Filippo Rallo e Giovanna Corrado, Valerio Ranzani e Silvana Pepe, Enrico Rispoli e Carolina Bisogno, Michelantonio Rizzi e Anrcangela Castrovillari, Vincenzo Russo e Giorgina Macrì, Arcangelo Sabatino e Francesca Marcellino, Canio Sabia Angela Maria Sabia, Leandro Sagginoni e Liboria Amico, Domenico Salatino e Servidio Carmela, Leonardo Sinesi e Rosa Di Ruvo, Angelo Suma e Luisa Varetto, Francesco Tesse e Graziella Martinello, Giuseppe Trooiano e Maria Cafazzo, Giuseppe Valsania e Margherita Bollito, Giovanni Vener e Filomena Paola, Giacomo Zanghierato e Libera Agricola, Massimo Zulian e Caterina Manassero, Abba Cesarino e Elisabet Papadopulos, Michelangelo Girard e Giovanna Garino.

