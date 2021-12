VENARIA REALE. Due uomini, distinti, vestiti con la classica tuta da operaio. Tanta parlantina e opera di convincimento. Così, qualche giorno fa, due malviventi sono riusciti a rubare, ad una pensionata di 80 anni che abita in via Trento a Venaria, la bellezza di 3.500 euro in contanti, ori e preziosi.

“Dobbiamo effettuare dei controlli all’impianto condominiale”, hanno detto suonando alla porta di casa, dove erano entrati poco prima forse sfruttando qualche altro condomino che stava entrando o uscendo dalla palazzina.