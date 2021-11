VENARIA REALE. L’associazione Divieto di Noia dice “no” alla violenza sulle donne. In occasione del 25 novembre, “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, l’ente di promozione sociale presieduto da Marilena Cuna, organizza una giornata di sensibilizzazione con una passeggiata, in rosso, nel Parco della Mandria.

Una celebrazione che rivendica un necessario cambiamento della questione femminile e riflessione su temi politici, culturali e sociali.

Un giorno di tardo autunno per ricordare delle donne le centenarie soperchierie, il cammino difficoltoso della loro emancipazione e la spesso miope meritocrazia destinata al genere. E ponderare inoltre, sulla salvaguardia non sempre attenta e suoi “ vuoti” dell’ elementare e scontato diritto alla loro sicurezza in casa, in strada, ovunque. L’evento: “Diciamo no alla violenza sulle donne” è condiviso con l’Associazione culturale e teatrale “I Retroscena”.

La manifestazione, che si terrà domenica 28 novembre, patrocinata dalla Regione Piemonte – Ente di Gestione delle aree protette dei Parchi Reali e dal Comune di Druento, prevede dalle ore 10 una colorata passeggiata indossando qualcosa di rosso all’interno del Parco Regionale La Mandria. Il percorso “una camminata spontanea, salutare e forte di significati profondi” avrà inizio dal cancello della Mandria di Druento e Ponte Verde per approdare alla 11 alla Cascina Prato Pascolo in un contesto allestito per l’occasione con i papaveri rossi che le socie di “Divieto di Noia” hanno confezionato a maglia. A cura del sodalizio “I Retroscena” seguiranno alcuni momenti teatrali con denominazioni eloquenti: “Te la sei cercata” e “Ferite a morte “ dalle sintomatiche letture di Serena Dandini. A “ Divieto di Noia” APS sarà dedicato il monologo inedito dal titolo “Etichetta” scritto e recitato da Giulia Aglianò.

Sara Gasparotto

